Corona-Alarm : Schulen und Kitas ab Montag dicht, Politik macht Pause

Pause auch für die Politik: Die Sitze in den Ratsgremien bleiben bis auf weiteres unbesetzt. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach einem Beschluss der Landesregierung werden auch in Leverkusen die Schulen ab Mittwoch und Kitas ab Montag zur Vorbeugung gegen das Coronavirus geschlossen.

Die Schulpflicht sei bereits ab Montag aufgehoben, doch gebe es Montag und Dienstag Betreuungsangebote in den Schulen, sagt Schuldezernent Marc Adomat. Die Stadt bemühe sich nun um fortlaufende Betreuung für Kinder von Eltern mit besonderen Aufgaben wie medizinisches Personal in Krankenhäusern, Feuerwehr, Polizei und Pflegekräfte.

Die Stephanus-Grundschule in Hitdorf war bereits am Freitag von der Schulleitung vorsorglich geschlossen worden. Auf der Homepage der Schule war das damit begründet worden, dass es ein mit dem Corona-Virus infiziertes Elternteil gebe. Dazu stellt die Stadtverwaltung kar: „Bei dem Fall handelte es sich um eine vorsorgliche Quarantäne. Ein positiver Test lag nicht vor. Der Fall war den zuständigen Stellen in der Verwaltung bekannt. Ein Grund für eine Schließung der Schule war mithin nicht gegeben.“