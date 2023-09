Nach Schul- und Kitaeinbrüchen in Leverkusen Stadt hält sich Videoüberwachung als Option offen

Darf man in diesem Fall von einer Marktlücke sprechen, die Kriminelle jetzt für sich entdeckt haben? Seit dem Sommer häufen sich in Leverkusen wie in der Region die Einbrüche in Grundschulen und auch in Kindertagesstätten. Die Beute, auf die es die Diebe in Schulen abgesehen haben, ist klar: Durch die Digitalisierung werden dort vermehrt Tablets und Notebooks genutzt. In Kitas ist das nicht der Fall. Dennoch werden auch sie seit Wochen zum Zielobjekt von Langfingern. Der Verdacht, es handelt sich um Beschaffungskriminalität, liegt nahe.