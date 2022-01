Stadt stellt Sanierungskonzept für Steinbücheler Anlage vor : Schul-Sportplatz soll bald für alle offen sein

Bolzen macht Spaß. Foto: dpa

Leverkusen-Steinbüchel An der Montanus-Realschule in Steinbüchel sollen künftig auch Kinder und Jugendliche außerhalb der Schulzeit kicken können. Die Stadt will den Sportplatz entsprechend herrichten.

Das Sportfeld der Montanus-Realschule soll saniert und auch für Kinder und Jugendliche der Nachbarschaft und außerhalb des Schulunterrichts geöffnet werden. Dazu hat die Verwaltung auf Vorschlag der SPD eine Vorlage erstellt, die jetzt in den Ratsgremien beraten und Mitte Februar vom Rat verabschiedet werden soll. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 107.000 Euro.

Der Sportplatz mit Kunststoffbelag befindet sich derzeit in einem arg ramponierten Zustand. Die Tore sind beschädigt und lassen Standfestigkeit vermissen. Neue Fußballtore und ein Basketballkorb sollen deshalb aufgestellt werden. Bei einem Ortstermin hatte die Schulleitung die Öffnung der Schulsportanlage für die Allgemeinheit befürwortet, schreibt die Verwaltung in der Vorlage für den Stadtrat. Derzeit ist das Sportfeld nur vom Schulgrundstück aus erreichbar. Aus diesem Grund soll zum Park hin ein breites Tor eingesetzt werden, das den Zugang zum Bolzplatz auch von außerhalb des Schulgeländes ermöglicht. Der das Spielfeld begrenzende Zaun soll repariert werden. Ein neuer Abfallbehälter ist vorgesehen. Diverse „Unfallgefahren“ am Ballfangzaun der Schulsportanlage werden ebenso beseitigt.

Weiterhin plant die Verwaltung, die alten und abgespielten Beläge des Spielfeldes und der Laufbahn zu erneuern und im Anschluss neue Markierungen auf dem Spielfeld aufzutragen. Der Fachbereich Schulen begrüße die Planungen, heißt es in dem Verwaltungspapier weiter. Die Abteilung Gebäudeservice soll das Projekt unterstützen.