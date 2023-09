Hochadel in Leverkusen-Rheindorf Schützenkönigin und Hahnenkaiser sind ein Paar

Erst köpfte er den Hahn, dann zog sie nach und schoss den Vogel ab. Seit Freitag regiert Familie Dörner quasi ganz Rheindorf. Oder zumindest die beiden traditionellen Ortsvereine Geselligkeitsverein Germania und Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft. Das Schützenfest begann mit dem Königsschießen, bei dem die Schützenbrüder und -schwestern ihr Können unter Beweis stellen mussten. Nur wer mit Präzision und Konzentration ans Werk ging, konnte den begehrten Titel als Schützenkönig erringen. Aber es war eine Schützenkönigin, die sich beim Wettbewerb um den Königsvogel mit dem 160. Schuss durchsetzen konnte. Sie heißt Manuela Dörner. Die Freude über den Sieg war riesig, besonders, weil die 42-jährige Bäckereifachverkäuferin erst seit knapp einem Jahr eine von 65 aktiven Mitgliedern des Schützenvereins ist. „Ich habe mich sehr gefreut, als der Vogel endlich viel. Einmal Schützenkönigin zu sein, stand auf meiner to-do-Liste. Diese Aufgabe kann ich jetzt als erledigt abhaken“, gestand die Majestät freudig und wenige Stunden nach der feierlichen Krönung in der Sankt Aldegundis Kirche. Besonders ungewöhnlich, wenn nicht gar einmalig an der gesamten Konstellation: Ehemann André Dörner-Wiebusch ist seit drei Wochen im Amt als Hahnenkaiser des Geselligkeitsvereins. Hinzu kommt, dass sich zwei von drei Kindern der Eheleute an den Schießwettbewerben beteiligten und sich am Ende durchsetzen konnten: Tochter Danielle Dörner wurde mit 29. Schuss zur neuen Jungprinzessin. Die 17-jährige Abiturientin der Käthe Kollwitz Gesamtschule amtierte bereits 2019 als Schülerprinzessin. Die Nachfolge sicherte sich zuletzt ihr jüngerer Bruder. Dustin feierte erst drei Tage zuvor seinen zwölften Geburtstag und war somit berechtigt, am Schießwettbewerb teilzunehmen. Bis zum Sieg benötigte er insgesamt 210 Schuss. Fast wäre der gesamte Wettbewerb sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Denn nach dem vielen Regen waren große Teile des Festplatzes hinter dem Pfarrheim regelrecht überschwemmt. Zum Glück für alle begann das Königs-, Prinzen- und Schülervogelschießen erst am späten Nachmittag, als der Regenguss bereits geendet hatte.