Schülerinnen des Landrat-Lucas-Gymnasiums machen Kabarett In dieser Welt gibt es nichts zu lachen

Es ist dieser eine Satz im Prolog, der leicht geheimnisvoll umhüllt auf das verweist, was die Zuschauer des Kabarett-Stücks in den nächsten rund 80 Minuten erwartet: „Wo wollen die denn Kabarett machen? Kabarett soll lustig sein. Schaut doch mal in die Welt, da gibt es nichts zu lachen.“ Eine recht ernüchternde Feststellung, die zumindest mutmaßlich darauf verweist, dass unsere Welt nichts Fröhliches zu bieten hat und Probleme und Herausforderungen den Alltag bestimmen. Das Lösen und Meistern dieser Probleme war jedoch nicht der Anspruch der Kabarett-AG des Landrat-Lucas-Gymnasiums, vielmehr das Aufzeigen.