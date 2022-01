Schule an der Wupper : Förderschule bekommt Geld für Bewegungsprojekt

Ein neues Bewegungskonzept gibt es für die Förderschüler an der Leverkusener Schule an der Wupper mit Coach Tim Groth vom TSV Bayer 04 Leverkusen (li). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Opladen Die Schule an der Wupper in Opladen hat 5000 Euro erhalten, um den Jungen und Mädchen in der Pandemie mehr Sport und vor allem Spaß daran zu ermöglichen.