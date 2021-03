Noch fehlen in Leverkusen Vorgaben vom Land : Schnelltstests: Stadt schreibt an Minister Laumann

Andrea Deppe hat in dieser Woche den Krisenstab geleitet. Der wiederum regt ein Schreiben an NRW-Gesundheitsminister Laumann an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Jedem Bürger pro Woche ein kostenloser Schnelltest: Das verspricht der Bund. Aber wie soll das praktisch ablaufen? Das Land NRW hat dazu noch keine Hinweise an die Städte gegeben, berichtet Corona-Krisenstabschefin Andrea Deppe.

„Der Krisenstab hat am Samstag aber beschlossen, auf die gewerblichen Anbieter von Corona-Schnelltests vor Ort, die Apotheken und den Malteser-Hilfsdienst zuzugehen und Möglichkeiten einer professionellen Zusammenarbeit auszuloten.“ Freitag hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schon eingeräumt, dass nicht jedem Bürger am Montag ein Test zur Verfügung stehe. Die Stadt kündigt ein Schreiben an Laumann an, in dem sie „auf die Klärung noch offener Verfahrensfragen drängt“, ergänzt Deppe.