Mobilitätswende in Leverkusen : Schnellbuslinie ins Bergische: Stadt stellt Machbarkeitsstudie vor

Die bestehende Busspur an der Rennbaum-/Burscheider Straße soll verlängert werden Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Stadt ist auf dem Weg zur Mobilitätswende. Schon länger. So hatte der Stadtrat im April 2018 Verbesserungen im beziehungsweise für den Öffentlichen Nahverkehr beschlossen. Die Stadt hat nun einen Zwischenstandsbericht abgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Busspuren Die weitere Einrichtung von Busspuren in der Stadt ist in der Prüfung. Jüngst beschlossene Sache: die Verlängerung der Busspur auf der Rennbaumstraße/Burscheider Straße bis zur Kreuzung „Am Plattenbusch“. Die Umsetzung ist für 2021 geplant. Auch eine schon früher mal angedachte Spur an der Odenthaler Straße ist noch in Planung, ebenso gibt es Ideen für den Europaring.

Schnellbuslinie Die Machbarkeitsstudie für einen Schnellbus – soll vom Norden des Oberbergischen Kreises über den Rheinisch-Bergischen Kreis bis Leverkusen verkehren – ist fertiggestellt. Anfang 2021 soll die Studie der Politik vorgestellt werden, sagt die Stadt.

Bus-on-demand Die Wupsi will den Einsatz flexibler Kleinbusse, die auf Bestellung fahren, testen. Die Pilotregion in Leverkusen: Opladen, Quettingen, Lützenkirchen und der ländliche Raum von Steinbüchel. „Es wird damit gerechnet, dass in Kürze weitere Förderprogramme diesbezüglich aufgelegt werden; das bestehende Förderprogramm ist vollständig ausgeschöpft“, meldet die Stadt. Die Busse auf Bestellung sollen das reguläre Angebot der Wupsi ergänzen.

Mobilstationen Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) hat durch ein Büro ein Konzept für Mobilstationen für seinen Verbundraum entwickeln lassen. Unabhängig von dieser Studie „werden am Busbahnhof Wiesdorf und weiteren wichtigen ÖPNV-Haltepunkten wesentliche Elemente von Mobilstationen entweder bei der zukünftigen Planung mitberücksichtigt oder sind bereits umgesetzt“, teilt die Stadt mit. An den so genannten Mobilstationen sollen Verknüpfung zwischen Bus- und Bahnverkehr mit Fahrradparkhäusern, Fahrradboxen, Taxen, Carsharing und etwa Fernbussen entstehen.

(LH)