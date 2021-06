Ausstellung von neuem Verein : Schloss Morsbroich: Kunst, so vielfältig wie Europa

Leverkusen „Das Beste aus Europa“: Mit Ausstellung und Wettbewerb feierte der Kunstverein „Euro-Art“ sein erstes öffentliches Event.

Anna Gold mit ihren bunten Wildblumenwiesen fügte sich ebenfalls perfekt in das Thema ein und erzielte mit ihrem Werk den zweiten Platz. Auch die Initiatoren von Ausstellung und Wettbewerb sowie Vorstandsmitglieder von Euro-Art, Walter McSeacreek und Barbara Gorel, schickten zwei spannende Werke ins Rennen: Während Gorel sich mit dem Femizid, also der Gewalt gegen Frauen in ganz Europa auseinandersetzt, drückt McSeacreeks Werk einer schimmernden Waldszenerie Melancholie, Chaos und Ordnung aus und wirkt damit in seinen Augen wie ein Abbild Europas.