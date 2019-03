Streit um Konzept: Schloss Morsbroich wird zum Polit-Zankapfel

Leverkusen Vor 13 Monaten hat der Stadtrat den Beschluss gefasst, dem Konzept des Museumsvereins zur Standortsicherung des gesamten Ensembles Schloss Morsbroich zu folgen. Seitdem gab es 17 Vorlagen zum Thema und 26 Sitzungen von Rat und Gremien, hat Bernhard Marewski (CDU) für den Betriebsausschuss KulturStadtLev nachgezählt, aber: „Ohne erkennbare Ergebnisse.“

Er kritisierte, dass dabei falsche Zahlen im Spiel waren. Die Verwaltung hatte die zu verbrauchende Fläche gegenüber dem Konzept des Museumsvereins einfach verdoppelt (14.000 statt 7000 Quadratmeter). Außerdem gehe es da nicht nur um zusätzliche Parkplätze, sondern auch um Kinderspielplatz, Zuwege und Erweiterungsbau. Marewski stellte fest, dass systematisch dagegen gearbeitet werde und nach einem Jahr praktisch nichts erreicht sei. „Das ist aus meiner Sicht Sabotage. So kann man das nicht machen.“

Vor einem Jahr hatten sich die Grünen zusammen mit der CDU für die Umsetzung des Konzepts engagiert. Am Dienstag schwiegen sowohl Ausschussvorsitzende Roswitha Arnold als auch ihr Parteikollege Martin Keil zu den Vorwürfen. Aus der SPD kommt im Betriebsausschuss schon lange kein Wortbeitrag mehr zum Thema. Und bei der Bürgerliste, die seinerzeit auch nicht gegen das Konzept gestimmt hat, ist man nun zu dem Schluss gekommen das Schloss (Museum) aufzugeben, weil die Verwaltung nicht dem Beschluss folge. Ein entsprechender Antrag wurde zwar mehrheitlich abgelehnt und Oberbürgermeister Uwe Richrath, der das Museum selbst zur Chefsache erklärt hat, versicherte, er möchte an dem Projekt weiterarbeiten, aber das brauche halt seine Zeit.

Schloss Morsbroich in Leverkusen

Seinen Sachstandsbericht hob er für den nichtöffentlichen Teil auf. Dezernent Marc Adomat wusch seine Hände in Unschuld und behauptete: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und setzen den Beschluss weiter um. Es sei denn, die Politik will an einigen Stellen etwas anderes“, sagte er. „Was hier passiert, ist eine Bankrotterklärung“ legte Marewski nach. Statt den angenommenen Auftrag zu erfüllen dümpele man dahin, und: „Wie lange wollen wir das dem Museumsverein noch zumuten?“