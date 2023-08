Einkaufen in Leverkusen Schlemmermarkt jetzt auch in Opladen

„Wir waren durchaus zufrieden mit dem Einstand in Schlebusch und die teilnehmenden Beschicker waren es ebenfalls“, erklärt Martin Rosmiarek vom Veranstalter Deutsche Marktgilde. Gastronom Lutz Nietgen von der Firma Luni-Events kündigt die Erweiterung seines Sortiments an. So wird es auf dem kommenden Schlemmermarkt in Opladen nicht nur Bier, sondern auch eine Weinlounge geben und passend dazu werden Flammkuchen gereicht. Zudem werden Kaffee und Waffeln ins Sortiment aufgenommen.