Was tut die Stadtverwaltung? : Leverkusen mit schlechter Impfquote – CDU fragt nach

Leverkusen Bei der Impfquote hat Leverkusen offenbar noch Nachholbedarf. Nach einer Erhebung der Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen belegt die Chemiestadt (Stand Dienstag) mit einer Impfquote von 8,63 Prozent Platz 47 von landesweit 53.

In einer Anfrage an den Oberbürgermeister will Ratsherr Bernhard Marewski (CDU) wissen, was die Stadt unternehmen will, um die vergleichsweise schlechte Impfquote zu verbessern.