Schlebuscher Wochenende : Schlebusch und Killarney innig vereint

Während des Schlebuscher Wochenendes wurde die Freundschaft zwischen dem Stadtteil und der irischen Kleinstadt offiziell besiegelt.

Ob Schlehen oder Schwarzdorn im Mittelalter tatsächlich ein gutes Mittel gegen Hexen waren, mag dahingestellt sein. Von Zauberei war jedenfalls weit und breit keine Spur, als am Samstag die Freundschaft zwischen Schlebusch (früher „Schlehenbusch“) und der Kleinstadt Killarney (deutsch: Kirche der Schlehen) im Südwesten von Irland feierlich besiegelt wurde.

Erst hatte die Schlebuscher Band „Dream“ um Manfred Gottschalk das Publikum auf dem Arcadenplatz zu ihrem 50-jährigen Bestehen mit Oldies begeistert und Moderator Bernd Herbel lachend kommentiert, er habe nie zuvor so viele „rockende und gut gelaunte Rentner gesehen.“ Dann erklangen völlig andere Töne: Mit Dudelsäcken und Trommeln marschierte die „Wupper District Pipe Band“ zur Bühne, begleitet unter anderem durch Bürgermeister Bernhard Marewski und die Irlandfreunde Leverkusen um den Vereinsvorsitzenden Matthias Brandes. Dieser meinte, Schlebusch passe wegen der Namensähnlichkeit hervorragend zu Killarney.

„Schlebusch kann heute besonders stolz sein“, sagte Marewski, „denn es ist der erste Ort seit der Gebietsreform in Leverkusen, der eine Freundschaft mit einer ausländischen Stadt besiegelt.“ Paul Sherry, Präsident der Kammer für Tourismus und Handel in Killarney, betonte, es sei ihm eine Ehre die Freundschaft zwischen Killarney und Schlebusch zu beschließen. Ehe er alle Einwohner zum Besuch der Stadt im County Kerry einlud, sagte er weiter, in Killarney sei man sehr stolz darauf, irisch aber auch europäisch zu sein.