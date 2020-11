Ein Schlebuscher versüßt Sessionsstart in der Bundeshauptstadt : Alaaf aus Berlin: „Dä Schofför“ grüßt Opladen

Leverkusen/Berlin „Dä Schofför von der Kanzlerin“ sendet ein fröhliches Alaaf aus Berlin per Video. „Endlich kann ich ungestört eine Rede halten“, schwärmt der Schlebuscher Jens Singer, im wahren Leben Regierungsdirektor in der Hauptstadt.

Jens Singer hat es zum Elften im Elften in den Fingern gejuckt. Klar, der Berliner Regierungsdirektor ist a) ne Schlebuscher Jung, b) in der fünften Jahreszeit als „Dä Schofför der Kanzlerin“ in den Karnevalssälen unterwegs und c) in Besitz eines Smartphones. Weil b) wegen der Pandemie in dieser Session ausfallen muss, a) aber weiterhin zutrifft, hat Singer sich c) zunutze gemacht. Er sendet zum Sessionsstart jecke Botschaften in die rheinische Heimat.