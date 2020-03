Exequien zu späterem Zeitpunkt : Schlebuscher Seelsorger Heinz Zöller ist tot

Schlebusch Pfarrer Heinz Zöller ist am Donnerstag gestorben. Er soll friedlich eingeschlafen sein, teilt Diakon Hans-Jörg Ganslmeier mit.

Zöller, der 27 Jahre Pfarrer von St. Andreas in Schlebusch war, wird wegen der aktuellen Vorgaben „im kleinen Kreis im Priestergrab auf dem Friedhof Mülheimer Straße beigesetzt. Die Trauerfeier wir seinem Wunsch nach sein langjähriger Freund Pfarrer Henry Schwirten halten“. Damit sich viele verabschieden können, werden in St. Andreas Zöllers Exequien gefeiert, wenn es die Lage wieder zulasse. Einladungen sollen rechtzeitig versandt werden, sagt Ganslmeier zu.

Mitte der 1990er Jahre wurde Zöller mit der Pfarrerei St. Thomas Morus betraut, wenig später mit St. Albertus Magnus. 2005 kamen die Pfarreien St. Johannes und St. Joseph hinzu, 2009 wurde er leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Südost, leitete so auch St. Franziskus, St. Matthias und St. Nikolaus in Neuboddenberg. Heinz Zöller, geboren in Königswinter, lebte seit 1984 in Leverkusen, 2015 verabschiedete er sich mit 70 Jahren in den Fast-Ruhestand, sprang als Subsidiar ein, wo er gebraucht wurde. Dabei ist er eines geblieben: menschenzugewandt. Er selbst hatte dies als wohl seine größte Stärke beschrieben.