Preisausschreiben in Leverkusen Schlebuscher gewinnen Schaufenster-Kunst

Ulrike Pathe schloss sich an und übergab eine grün-gelbe Impression aus Acryl, mit Spachtelmasse gearbeitet. Realistisch sind ein Meerblick in Acryl von Conny Otter-Häger sowie ein Blick in Leverkusens Japanischen Garten in Aquarelltechnik von Doris Spee-Petrick. Außerdem erfreut eine Arbeit von Rovshan Abdulov. Hier fliegt eine scheinbar in Flammen stehende Frauengestalt über die Leinwand. Künstlerin Christa Graß mit ihrer Acrylarbeit „Smile“ fasste das gute Gefühl dieser Veranstaltung zusammen: Alle waren glücklich.