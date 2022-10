„Gewinn für alle“ : Schlebuscher Bauernmarkt feiert 25-Jähriges 

Leverkusen In Schlebusch gehört der Bauernmarkt längst zum Inventar. Nun gibt es einen besonderen Grund zu feiern: 1997 gegründet, begeht der Markt in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Immer donnerstags und samstags öffnen die Stände des Bauernmarkts – gesund und genussvoll darf es dann sein. Auf dem Arkadenplatz und in der Fußgängerzone bieten Händler die passenden Produkte an, einige in Bio-Qualität. Außerdem gibt es Planzen und Blumen, internationale Spezialitäten sowie Küchenutensilien.