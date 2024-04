Schlebusch Schlebusch mag’s bunt – von Blütenpracht bis Volksfest

Ärmel hochkrempeln und im Garten buddeln, um Platz zu schaffen für farbenfrohe Frühjahrsblüher – das hat in diesem April einen Haken: Buddeln ja, Ärmel hochkrempeln empfiehlt sich ob der aktuellen Temperaturen nicht. Und so zog sich mancher Besucher am Wochenende auch eher ein dickeres Jäckchen an, um die Blütenpracht in der Schlebuscher Fußgängerzone zu bestaunen, sich Inspiration ebenso wie die passenden Pflanzen zu holen. „Blühendes Schlebusch“ ist eine der ersten Freiluft-Veranstaltungen im Stadtteil – und seit Jahren von vielen herbeigesehnt. Dazu lief am Sonntag ein verkaufsoffener Sonntag. Auftakt zum Veranstaltungsreigen „im Dorf“.