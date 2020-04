Zwölfmal um den Oulusee : Lauftreff klappt auch ohne Treff

Marlon (l.) freute sich zusammen mit seinem Bruder Christian über die Belohnung für ausdauerndes Laufen um den Oulusee. Foto: Privat

Leverkusen (dora) Marlons Laufkarte ist voll. Eigentlich hat er dafür jetzt eine Feier verdient, so wie es üblich ist beim Lauftreff Oulusee, wenn jemand an zwölf Terminen da war und um den See gelaufen ist. Doch das geht im Moment nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und so erhielt Marlon in dieser Woche ein Paket von der Elterninitiative Inklusion – Hier & Jetzt, die den Lauftreff seit mehr als zwei Jahren wöchentlich organisiert. Inhalt: Alles, was Marlon für seine eigene kleine Feier zu Hause braucht – ein Plakataufsteller mit Glückwünschen, ein grünes Tischtuch, Luftballons, Tischdeko und als Geschenk eine Lauftreff-Trinkflasche.

Doch wie konnte Marlon es in diesen Zeiten überhaupt schaffen, Eintragungen auf seiner Karte zu sammeln? Auch hierzu hatte der Verein eine Idee: Während die Kinder und Jugendlichen normalerweise Unterschriften beim samstäglichen Treff erhalten, dürfen sie während des Kontaktverbots eine Nachricht an den Verein schicken, wenn sie den See irgendwann im Laufe einer Woche im erlaubten Rahmen – nur mit Familienmitgliedern und ausreichend Abstand zu anderen – umrundet haben. Der Verein führt die Laufkarten dann weiter und reagiert entsprechend, wenn eine Karte voll ist.

„Wir hoffen, dass diese Aktion dazu beiträgt, die gute Laune der Kinder und Jugendlichen zu erhalten“, sagt die Vorsitzende Anke Heitmeier. „Ein echter Ersatz für das, was wir in über zwei Jahren engagierter Arbeit hier aufgebaut haben, um ein selbstverständliches Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen, kann unsere Aktion aber natürlich nicht sein.“

So scheint das auch Marlon zu sehen, der ihr von seiner Feier die Sprachnachricht schickte: „Danke – und ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder zusammen laufen können.“

Info Mehr über den Lauftreff Oulusee gibt es unter www.inklusion-hier-und-jetzt.de/aktionen

(dora)