Fußballverein SV Schlebusch weiht neuen Spielplatz ein

Die Idee, eine Spielecke zu errichten, gab es in dem Verein bereits lange, anlässlich des 100-jährigen Bestehens entschlossen sich die Verantwortlichen, das Projekt anzugehen. „Während der Corona-Pandemie haben die kleinen Kinder am meisten gelitten“, sagte Richter, „für die, die bei uns nicht Fußball spielen, fehlte etwas auf unserer Anlage.“ Das sah auch Finn unterwegs zur Nestschaukel so: „Für meine Schwester ist das toll, die hatte hier nie was zu klettern.“ Und da das Geschwisterkind des Sechsjährigen sehr gerne klettere, müsse sie während der Fußballspiele ihres Bruders nun nicht mehr ohne auskommen.