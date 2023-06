In der Schmiedehalle des Sensenhammers Vom Stein-Schüler zeigen „Der Zauberer von Oz“

Schlebusch · Die Theater-AG der Unterstufe am Freiherr vom Stein-Gymnasium führt das Märchen in der Schmiedehalle des Sensenhammers in Schlebusch auf.

Generalprobe für den „Zauberer von OZ“: Die Unterstufen-Theater-AG am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium stellt die zauberhafte Geschichte um Dorothy, den Blechmann und den ängstlichen Löwen auf der Bühne im Sensenhammer dar. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Monika Klein

Mit einer wirklich zauberhaften Vorstellung haben sich Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums auf eine ungewöhnliche Bühne eingelassen. Mitten in der alten Schmiedehalle des Freudenthaler Sensenhammers spielt die Unterstufen-Theater AG in diesem Jahr das Märchen „Der Zauberer von Oz“. Bei der Generalprobe mussten die 31 Mitwirkenden erst einmal die Möglichkeiten vor Ort ausloten. Und da wurden auch noch spontan Möglichkeiten genutzt, die dieses Ambiente bietet und deutlich von der (immer noch nicht wieder freigegebenen) Aulabühne unterscheidet.