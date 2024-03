Festnahme in Leverkusen Schlag der Polizei gegen Drogenring

Die Razzia gegen den mutmaßlichen Drogenring beendete monatelange verdeckte Ermittlungen der Polizei Oberhausen. Seit Mai 2023 führte ein dortiges Kommissariat ein verdecktes Verfahren unter anderem wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen Beschuldigte in mehreren Städten, darunter Oberhausen, Grevenbroich und Leverkusen. Unterstützt von einer Einsatzhundertschaft, dem Einsatztrupp K und Drogenspürhunden, schlugen die Fahnder in mehreren NRW-Städten am Dienstag zu. „Bei dem zeitgleichen und konzertierten Zugriff wurden Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor durch die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg erlassen worden sind, vollstreckt“, heißt es weiter. Es wurden Garagen und Wohnungen durchsucht. In Oberhausen entdeckten die Einsatzkräfte eine professionell betriebene Cannabis-Plantage mit mehr als 900 Pflanzen. Zusätzlich wurden Drogen, darunter Marihuana und Kokain, im zweistelligen Kilobereich aufgefunden. Diverse Waffen, Bargeld im fünfstelligen Bereich und mehrere Fahrzeuge wurden ebenfalls sichergestellt.