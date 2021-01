Containerlösung an der Dönhoffstraße in Leverkusen-Wiesdorf : Schimmel: Tafel muss aus Büro ausziehen

Containerlösung an der Dönhoffstraße in Leverkusen-Wiesdorf

Wiesdorf Als Interimslösung lässt der Verein am Bunker Dönhoffstraße Container aufstellen. Bis die technisch richtig ausgestattet sind, läuft der Notbetrieb.

Im Büro an der Hauptstraße hat sich die Leverkusener Tafel sehr wohl gefühlt. Jedenfalls so lange, bis kürzlich ein ungebetener Untermieter eingezogen ist: Schimmel. In der Wohnung obendrüber sei es vor drei Monaten zu einem Wasserschaden gekommen, dessen Folgen noch nicht behoben seien, berichtet Adolf Staffe, Vorsitzender der Tafel Leverkusen. In der Folge sei es auch im Büro des Vereins zu deutlicher Schimmelbildung gekommen. „Wir mussten handeln. Unsere Mitarbeiter können nicht in Räumen mit Schimmel längere Zeit verbringen. Das wäre unverantwortlich.“ Das Büro ist nun bis auf weiteres geschlossen.