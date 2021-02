Gründerzeitvilla in Leverkusen : Schillerstraße: Opladen Plus startet Petition

Opladen Plus hofft auf mindestens 1000 Unterschriften zum Erhalt des Gebäudeensembles an der Schillerstraße, sagt Markus Pott. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bezirksvertretung II hat sich für den Erhalt des Gründerzeit-Gebäudes ausgesprochen. Nun sollen auch Bürger dafür ihre Stimme abgeben.

So schön, sagt Markus Pott, „wie die Gründerzeit-Doppelvilla an der Schillerstraße nach 100 Jahren noch aussieht, kann kein Neubau der vergangenen Jahre in 100 Jahren noch aussehen.“ Der Fraktionschef von Opladen Plus ist nicht der einzige Bezirkspolitiker, der sich zum historischen Gebäude bekennt. In der Bezirksvertretung II war das Doppelhaus – eine Hälfte gehört dem Betreiber der privaten Musikschule Sternart, die andere dem Gemeinnützigen Bauverein Opladen (GBO) – Thema.

Und anders als im Bauausschuss eine Woche zuvor, wo die Spannweite der Diskussion noch groß war, herrschte im Bezirk Einstimmigkeit: Trotz aller Hinterlandbebauung zwischen Kölner Straße und Im Hederichsfeld/Humboldstraße, deren Möglichkeiten der GBO im Zusammenhang mit einem neuen Bebauungsplan hat ausloten lassen, müsse die Villa bestehen bleiben.

Info „Fassade ist feinstes Maurerhandwerk“ Gebäude Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Ensemble vom Opladener Bauunternehmer Schickl gebaut. „Die rote Backsteinfassade ist feinstes Maurerhandwerk, hat zwei Weltkriege und die letzten hundert Jahre erstaunlich gut überstanden“, sagt Opladen Plus. Petition www.openpetition.de/petition/unterzeichner/das-schoene-backsteinhaus-schillerstrasse-muss-erhalten-bleiben

CDU, SPD, Grüne, Opladen Plus, Bürgerliste und Die Linke geben als gemeinsame Erklärung ab: „Bei den weiteren künftigen Planungen zu einer möglichen Bebauung auf der Schillerstraße wird darauf hingewiesen, dass sich die Unterzeichner für den Erhalt des Gebäudes Schillerstraße 4/6 aussprechen. Etwaige Investoren/Bauherren sollen durch die Stadt frühzeitig auf diesen Wunsch der Bezirksvertretung II hingewiesen werden. Das architektonisch sehr gut die Geschichte Opladens widerspiegelnde Gebäude wird als absolut erhaltenswert angesehen.“

Die Bebauung des Eckgrundstücks Schillerstraße/Im Hederichsfeld mit einem fünfgeschossigen Wohnhaus, wie aus der vorläufigen Überplanungsstudie des Bauvereins Opladen hervorgeht, lehnt der Bezirk II ab. „Eine Lückenbebauung muss sich insbesondere in Bezug auf die Bauhöhe in die gegebene Umfeldstruktur anpassen.“ Und: Die Bezirksvertretung II will frühzeitig in die Planungen etwaiger Baumaßnahmen in diesem Bereich eingebunden werden, „um konstruktiv die Entwicklung dieses Wohnquartiers begleiten zu können“, heißt es in der Erklärung.

Opladen Plus geht noch einen Schritt weiter. „Wir haben eine Online-Petition gestartet“, berichtet Pott. „Der GBO hat zwar gesagt, er wolle das Haus, zumindest seine Hälfte, im Moment nicht abreißen. Aber er hat nicht gesagt, dass der Fortbestand fix ist.“

Gegenüber unserer Redaktion hatte Alexander Dederichs vom GBO-Vorstand betont: Der Bauverein habe beim Kauf der Grundstücke an der Kölner Straße die Hinterlandgrundstücke bis hinauf zum Hederichsfeld mitgekauft, wolle diese auch bebauen. „Uns gehört eine Hälfte der alten Gründerzeit-Villa. Auch in dem Bereich wollen wir baulich etwas tun.“ Der Bauverein habe sich aber dazu, was im Bereich der Villa werden könnte, noch keine Gedanken gemacht, wolle erst das Bebauungsplanverfahren abwarten Das dauere zwei bis drei Jahre.

Dennoch: Schon jetzt soll nicht nur die Opladener Politik ihr Veto gegen einen Abriss einlegen. Auch Bürger sollen die Chance haben, sich für den Erhalt des Gebäudes einzusetzen. Unter der Überschrift: „Das schöne Backsteinhaus Schillerstraße muss erhalten bleiben!“ soll dem Bauverein signalisiert werden, „wie sehr den Opladenern am Erhalt auch seiner Haushälfte gelegen ist“, sagt Pott. Die Petition laufe nun für 90 Tage. „Danach wolle wir die Unterstützer-Unterschriften an den GBO übergeben.“