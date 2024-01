AG Leverkusener Künstler und Künstlerbunker erinnern an den Maler mit gemeinsamer Schau Lutz Diese war ein Romantiker

Im vergangenen Jahr ist Lutz Diese im Alter von 88 Jahren gestorben. Ab Sonntag erinnert eine Ausstellung an den unglaublich fleißigen Künstler, Jazzliebhaber, Musiker, Mitbegründer der Alternativen Grünen Liste und Menschenfreund. Als solcher war er das, was man heute Netzwerker nennt. Er führte Menschen zusammen, unter anderem in seiner Werkstatt-Galerie, wo in den 1980er Jahren mit seiner Frau Hella in der Waldsiedlung zahlreiche kulturinteressierte Gäste beherbergte und ihnen die Gelegenheit gab, die eigenen Arbeiten zu zeigen. Ein Urgestein der Leverkusener Szene, das sowohl Gründungsmitglied der AG Leverkusener Künstler und des Vereins Künstlerbunker Karlstraße war.