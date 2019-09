Schau im Wasserturm : Kunst in der höchstgelegenen Galerie

Info

Die nächste Schau der arteLev ist die Ausstellung „Let it Be“ – eine Hommage an die Beatles, die am 24. September um 17 Uhr in der Stadtbibliothek eröffnet wird und bis 8. Oktober läuft. In der 15. Kunstnacht am 11. Oktober erwartet die Gruppe im Gewölbekeller der Villa Wuppermann ihre Gäste.