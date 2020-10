Neue Schau in der Stadtbibliothek Leverkusen : Märchenhaftes mit Hand und Fuß

Leverkusen In der Stadtbibliothek Leverkusen wird am Donnerstagnachmittag eine Schau der Elterninitiative „Inklusion – hier und jetzt“ eröffnet.

Die großformatigen Illustrationen, die eigentlich schon zur dann abgesagten Kunstnacht am 9. Oktober hätten zu sehen sein sollen, sind bis zum 14. November in der Stadtbibliothek zu bestaunen. Zum Auftakt der Schau am Donnerstag gibt es eine Vernissage, die musikalisch von Janna Schneider (Blockflöte, Preisträgerin „Jugend musiziert“) untermalt wird. Wer dabei sein möchte, muss sich coronabedingt anmelden. Das Platzkontingent in der Stadtbücherei ist eingeschränkt. Anmeldung zur Vernissage unter Tel. 0214 406-4220. Es gelten die aktuellen Corona-Schutz-Regeln, unter anderem muss während der Veranstaltung durchgängig eine Maske getragen werden.