Im Leverkusener Stadtrat Scharfe Debatte über neue Feuerwache

Der Stadtrat will den eingeschlagenen Weg zur Planung einer Feuerwache im Landschaftsschutzgebiet an der Straße An den Heunen weitergehen und hat die Verwaltung mit den nächsten Schritten beauftragt. Der Beschluss fiel mit 25 Ja- gegen 22 Neinstimmen und einer Enthaltung in geheimer Abstimmung knapp aus. Zuvor hatte es erneut massive Kritik am Standort gegeben.