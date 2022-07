Ärger in Leverkusen-Opladen : „Schandfleck“ – Pavillondach verdreckt

Leverkusen Die Überdachung auf dem Marktplatz in Opladen erregt den Unmut der örtlichen CDU. Beschluss der Bezirksvertretung zur Reinigung liegt vor, passiert ist nichts.

Auf dem Opladener Marktplatz steht ein Pavillon. Wie er dort hingekommen ist und was er dort soll, weiß auch die örtliche CDU nicht. Dass das Glasdach jedoch schon Jahre nicht gereinigt wurde, ist für jeden deutlich erkennbar. Die Christdemokraten sprechen von einem „Schandfleck mitten in unserer Stadt“ und verlangen Abhilfe durch ein Reinigungskommando.

Der Begriff „Pavillon“ stand bis ins 18. Jahrhundert für ein großes, viereckiges (Kriegs-)Zelt; er ist aus dem Französischen entlehnt und stammt letztlich vom lateinischen Wort „papilio“, was im eigentlichen Sinne „Schmetterling“ bedeutet. Obwohl schon in der Antike bekannt und gebraucht, erscheint der Pavillon in der Architektur Europas vermehrt in der Epoche des Barock in den Parks und Gärten des Adels, als Nebengebäude eines Schlosses, als Ruheplatz oder Aussichtspunkt.