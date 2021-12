Schäden durch das Juli-Hochwasser : Kostenhammer nach der Flut

Nach der Flut waren etwa an der Heuss-Realschule Brandschutztüren eingedrückt, Mobiliar schwamm auf dem Wasser und ist zerstört. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zerstörungen durch das Juli-Hochwasser in Leverkusen waren groß, Schäden nur schwer zu schätzen. Jetzt gibt es aktuelle Zahlen.

Die Flut kommt die Stadt teurer als bisher prognostiziert zu stehen. Ein echter Kostenhammer. Oder in Zahlen: 59 statt bisher rund 33 Millionen Euro für die hochwassergeschädigten städtischen Gebäude Die Stadt nennt dazu diese Details:

Container Ende November wurden sie angeliefert, doch bezogen werden die Schulcontainer an der Montanusrealschule dieses Jahr nicht mehr. Dort sollen Heuss-Realschüler unterkommen, um die Raumverhältnisse an den Ersatzstandorten Montausschule und Grundschule Heinrich-Lübke-Straße zu entspannen. „Leider hat die Firma mitgeteilt, dass der Fertigstellungstermin der Brandmeldeanlage und der elektroakustischen Anlage noch nicht gesichert ist“, teilt die Stadt mit.

Um die Gebäude wieder herzurichten, sollen rund 16,3 Millionen Euro nötig sein. Das ist noch nicht alles. Es kommen 2,5 Millionen für die vorgesehene Aufstockung des Hauptgebäudes und die Kosten für den Wiederaufbau der Sporthalle als Dreifach-Halle in Höhe von 14,04 Millionen Euro dazu. Macht knapp 33 Millionen Euro.

Einsatz in Leverkusen

Einsatz in Leverkusen : Feuerwehr rettet schwer verletzten Mann aus brennender Wohnung

Currenta soll Giftstoffe in Rhein geleitet haben

Medienbericht : Currenta soll Giftstoffe in Rhein geleitet haben

• Remigiusschule Die Grundschule an der Wiembachallee soll wie geplant zum Halbjahreswechsel soweit sasaniert sein, dass ein Rückzug der Schule möglich sein soll, während noch weitere Arbeiten, etwa in der Hausmeisterwohnung laufen. Die Kostenschätzung hat die Stadt nach unten korrigiert – von zwei auf 1,2 Millionen Euro.

• Lindenhof Noch so ein dicker Brocken: Im gesamten Untergeschoss des Gebäudes stand das Wasser laut Stadt bis rund 1,20 Metern Höhe. Haustechnik samt Heizung sind zerstört. „Viele Holzelemente in dem denkmalgeschützten Haus sind durch das Wasser beschädigt worden“, ergänzt die Verwaltung. Das dort untergebrachte Jugendzentrum ist vorübergehend an die Manforter Straße gezogen Statt von einer Million Euro, das war die Schätzung im Sommer, geht die Stadt nun von 6,64 Millionen Euro aus.