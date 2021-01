Umweltministerium wertet Daten von Leverkusen aus : Schadstoffe in der Stadt liegen deutlich unter Grenzwert

Schadstoffe in der Stadt liegen deutlich unter Grenzwert

Leverkusen Nach der ersten Auswertung der Stickstoffdioxidbelastung 2020 durch das NRW-Umweltministerium hat Leverkusen die Grenzwerte an den beiden Messstellen deutlich unterschritten.

(bu) Darauf weist der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz hin. An der Gustav-Heinemann-Straße habe sich der Schadstoffausstoß im vergangenen Jahr auf 32 Mikrogramm pro Kubikmeter verringert. An der Messstelle Manforter Straße wurden sogar nur noch 19 Mikrogramm gemessen.

„Mit den aktuellen Werten liegt Leverkusen an beiden Messstationen deutlich unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm“, sagt Scholz. Diese Verbesserung sei nicht nur auf das geringeren Verkehrsaufkommen während der Corona-Krise zurückzuführen – „sie ist auch ein Ergebnis einer konsequenten Politik der systematischen Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Luftqualität“.

An der Gustav-Heinemann-Straße sind die Werte von 46 Mikrogramm im Jahr 2017 über 43 Mikrogramm 2018 und 38 Mikrogramm 2019 auf nun 32 Mikrogramm gesunken. An der Manforter Straße verlief die Entwicklung von 27 (2017) über 25 (2018) und 22 (2019) auf nun 19 Mikrogramm in 2020.