Stadt Leverkusen startet Schwerpunktatkion mit Ordnungsdienst KOD ist in Zivil Müllsündern auf der Spur

„Wir wollen diese Aktion und zukünftige Kontrollen hiermit frühzeitig ankündigen, um für die Thematik zu sensibilisieren“, erläutert Steffen Franzkowski, als Leiter des Fachbereiches Ordnung und Straßenverkehr. Unter andrem haben die KOD-Mitarbeiter so den Busbahnhof in Wiesdorf im Blick. „Hier gab es vor einigen Jahren, unter anderem aufgrund herumliegender Essens- und Verpackungsreste, sehr viele Ratten“, erinnert Czerwon. Durch Schwerpunktaktionen dieser Art sollen die Verstöße in Sachen wilder Müll in der Stadt „langfristig reduziert werden“.