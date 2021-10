Unfallzeugen in Leverkusen gesucht : Sattelzug drückt Pkw gegen Betonwand

Unfallzeugen in Leverkusen gesucht

Leverkusen Nach einem Unfall auf dem Europarimg in Leverkusen sucht die Polizei Zeugen. Ein DHL-Fahrer könnte helfen, den flüchtigen Sattelzugfahrer ausfindig zu machen.

Ein blau-silberner Sattelzug hat am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Opel in einer Baustelle auf dem Europaring seitlich gerammt und gegen die rechte Betonwand gedrückt. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr einfach weiter. Das berichtet die Polizei am Freitag. Sie sucht nun Unfallzeugen. Laut der leichtverletzten 31 Jahre alten Autofahrerin müsste der Fahrer eines hinter ihr fahrenden DHL-Fahrzeuges den Unfall beobachtet haben.