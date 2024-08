Saisoneröffnung der Werkself in der Leverkusener Arena Auf Tuchfühlung mit Team und Trophäen

Moritz Clemens war noch ein wenig aufgeregt. In wenigen Minuten hatte er zuvor unzählig Eindrücke und eine Erinnerung fürs Leben sammeln können. Denn der junge Bayer-04-Fan durfte mit 149 weiteren Kindern die Profis samt Trainer Xabi Alonso zur Saisoneröffnung auf dem Rasen der fast ausverkauften BayArena mit Handschlag begrüßen. Nach dem Meistertitel gehen junge und alte Anhänger des Doublesiegers mit einem guten Gefühl und viel Zuversicht in die kommende Spielzeit, in der sie der Mannschaft viel nachsehen wollen. Denn die hat ihnen das größte Geschenk schon gemacht.