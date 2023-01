Brauchtum in Leverkusen Patronatsfest bei Quettinger und Lützenkirchener Schützen

Die Sankt-Sebastianus-Schützen in Quettingen feiern an diesem Samstag, 21. Januar, Patronatsfest im inzwischen 23 Jahre alten und vereinseigenen Schützenbürgerhaus an der Kolberger Straße. Es schaut auch Prinz Marijo I. mit dem Spielmannszug vorbei, zudem gibt’s unter anderem musikalisches Programm. Bei Vorstandsneuwahlen auf der Jahreshauptversammlung wählten die anwesenden Mitglieder Boris Weistroffer (2. Brudermeister), Paul Hebbel (Geschäftsführer), Monika Tietze (Kassiererin) und Peter Tietze (1. Schießmeister) einstimmig in ihre Funktionen. Der langjährige erste Schießmeister Georg „King“ Lukas gibt damit die Verantwortung des 1. Schießmeisters an Peter Tietze ab, bleibt aber Teil des Schießmeisterteams.