Opladen : CDU fragt zu Landwirtschaftsschule

Wie steht es um die Alte Landwirtschaftsschule in Opladen? Foto: Ludmilla Hauser

Opladen Sanierungsstau bei maroder Landratsamts-Decke schürt bei Union Sorge um Schule. Aktuell kann die Stadt wegen Personalmangels nicht sanieren.

Die Stadt gibt pro Jahr rund 14.600 Euro für die alte Landwirtschaftsschule an der Düsseldorfer Straße aus, einen Großteil davon für Heizkosten, weil „das Objekt mit einem Minimum an Wärme versorgt werden muss, um Schimmelbildung zu vermeiden“, hatte die Verwaltung vor einiger Zeit erläutert. Seit 2016, da zog das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland als Mieter aus, steht das Gebäude leer. Vor drei Jahren, so war ursprünglich von der Stadt geplant, sollten rund 50 Mitarbeiter ins historische Gebäude einziehen. Das hat sich erledigt. Stadtchef Uwe Richrath stellte ein neues Konzept für Verwaltungsstandorte in Leverkusen vor, der Frankenberg in Opladen soll – bis aufs Stadtarchiv – als solcher aufgegeben werden. Stattdessen ist ein Historisches Zentrum geplant, die alte Landwirtschaftsschule wird Teil davon. Zukunftsmusik.

Die CDU sorgt sich aktuell um die Gegenwart und schickte eine Anfrage an Richrath: Die Fraktion möchte etwa wissen, in welchem baulichen Zustand sich das Gebäude befindet und welche Sicherungs- und/oder Sanierungsmaßnahmen (Jahr, Kostenumfang) in den vergangenen fünf Jahren vorgenommen wurden.

Außerdem fragen die Christdemokraten, wie aktuell die Sicherung und der Erhalt des Gebäudes durch die städtische Gebäudewirtschaft erfolgen, ob schon notwendige Sanierungsmaßnahmen bekannt sind, die vor einer Wiedernutzung zwingend durchgeführt werden müssten, welche das seien und wie mögliche Planungen dazu aussähen.

Hintergrund der Frage: Im Informationsdienst der Stadt für die Politik (z.d.a.Rat) hatte die Verwaltung auf Anfrage von CDU-Ratsherr Bernhard Marewski mitgeteilt, dass 2020 die Decke des Saales durch einen externen Sachverständigen als nicht ausreichend tragfähig eingestuft und der Saal von der Gebäudewirtschaft für jegliche Nutzung gesperrt wurde. Möglich sind laut Stadt, die unter anderem Experten des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hinzuzog, zwei Sanierungsalternativen: die restauratorische Instandsetzung der historischen Bestandsdecke (Kostenschätzung ca. 1,7 Mio. Euro) oder Erneuerung der Decke in der Optik der alten Decke angepasst (ca. 950.000 Euro). Wegen Personalengpässen bei der Gebäudewirtschaft kann laut Stadt das Projekt derzeit nicht weiterbearbeitet werden.

„Diese Erkenntnisse zum baulichen Zustand des Landratsamtes und dem dortigen Sanierungsstau bei der Decke des Saales“ bereitetet der CDU die Sorge, dass auch bei der Landwirtschaftsschule „inzwischen ein erheblicher Sanierungsbedarf vorliege. Bereits 2017 habe die Rheinische Post von geplanten Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro berichtet“, heißt es in der Anfrage an die Stadt.

(inbo/LH)