Welcher Standort ist zuerst dran in Leverkusen? Sanierungsliste der Feuerwachen sorgt für Kritik

Kritik an der Planung kommt vom Rheindorfer Ratsmitglied Rüdiger Scholz (CDU): Die Wachen Rheindorf und Hitdorf seien in der Priorität nach hinten gerutscht, moniert er. Ursprünglich seien beide ganz vorne gewesen. Scholz: „Dafür rückt unter anderem die erst zehn Jahre alte Freiwilligen Feuerwachen in Steinbüchel deutlich nach vorne. Die beiden Gebäude in Rheindorf und Hitdorf dagegen stammen aus den 50er und 60er Jahren, die Grundsubstanz in Rheindorf sogar aus der Zeit vor 1900.“ Bei beiden Wachen sei seit vielen Jahren der katastrophale bauliche Zustand bekannt. Scholz weiter: „Die Sanierung von Rheindorf und Hitdorf muss nun endlich zeitnah erfolgen und dafür die bisherige Priorisierung wieder hergestellt werden. Das heißt: Nachdem Bürrig nun saniert ist, folgen als nächstes die Freiwilligen Feuerwehren in Rheindorf und Hitdorf.“