Sanierung läuft planmäßig : Das Kasino ist verhüllt

Leverkusen:Bayer Kasino: Es wird mit einem Bild verhüllt, Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Christo in Leverkusen? Geht nicht, der berühmte Verhüllungskünstler ist vor wenigen Wochen gestorben. Verhüllt wurde in der Stadt dennoch. Konkret an einem der ehrwürdigen Bauwerke an der Kaiser-Wilhelm-Allee, das gerade saniert wird.

„Die Fassadenverhüllung des Kasinos vermittelt schon jetzt einen Eindruck, wie das Gebäude nach Beendigung der Umbauarbeiten 2021 aussehen wird“, verrät Konzernsprecherin Danielle Staudt-Gersdorf. „Dazu wurden zwei Planen angebracht: eine an der Kaiser-Wilhelm-Allee und eine auf der Westseite.“ Dahinter wird seit einiger Zeit saniert.

Im Januar hatte der Konzern mit den Arbeiten begonnen. Sie verlaufen aktuell planmäßig, ergänzt Staudt-Gersdorf. Bankett- und Tagungsräume-Räume und das Restaurant Löwe im Untergeschoss sollen im Frühjahr 2021 wieder öffnen. Im Hotel läuft der Betrieb eingeschränkt weiter. Die Zimmer sollen im Winter 2021/22 renoviert sein. Die Kantine ist und bleibt geöffnet – derzeit unter Corona-Regelungen. Foto: UM

(LH)