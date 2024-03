Denkmalgerechte Sanierung in Leverkusen 100 Jahre altes Feuerwehrhaus – fast wie neu

Von außen betrachtet sind die Arbeiten gar nicht so sehr zu sehen. Einzig die drei Holztore an der alten Durchfahrthalle fallen auf. Sie sind im Stil ihrer Vorgänger gehalten und noch wenig abgenutzt. Eigentlich sind in den Toren je zwei Fenster eingelassen, doch das Glas ist noch nicht da, soll aber schon bald eingesetzt werden. Daneben hebt sich der imposante Turm in die Höhe, in dem einst die einsatznassen Schläuche aufgehängt und getrocknet wurden – ein Relikt aus der Vergangenheit. Mittlerweile kommen hochmoderne Maschinen zum Einsatz, die die Schläuche in Rekordzeit waschen und trocknen.