Samstagmorgen in Leverkusen-Opladen : Männer überfallen Seniorin an Geldautomaten

Die Tat ereignete sich im Vorraum der Spardabank. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen-Opladen Nach einem Überfall auf eine 73 Jahre alte Frau an einem Geldautomaten in der Opladener Fußgängerzone fahndet die Polizei seit Samstagmorgen (26. März) nach zwei 25 bis 30 Jahre alten Männern. Die mit schwarzen und grauen Sweatshirts bekleideten Tatverdächtigen sollen die Seniorin gegen 8.25 Uhr im Vorraum der Spardabank vom Geldautomaten weggestoßen und mit den erbeuteten Geldscheinen anschließend zurück in Richtung Fußgängerzone geflüchtet sein.

Nach Angaben der Frau sollen die Gesuchten schwarze Basketballkappen getragen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der gesuchten Männer geben können oder verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Spardabank gemacht haben, werden gebeten, sich per E-Mail an poststelle.koeln.polizei.nrw.de oder unter Telefon 0221 2290 zu melden.

(RP)