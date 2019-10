Forum Leverkusen : Salut Salon untersucht die Liebe

Leverkusen Mit Charme, Witz und Niveau begeisterten die vier Musikerinnen von Salut Salon im Forum Leverkusen. Und zwei singende Sägen waren auch mit von der Partie.

Das ist die Besonderheit dieses Ensembles, das alle Publikumsschichten bezaubert. Denn trotz der Kategorie „Kabarett“ ist jedes Gastspiel ein brillantes Konzert mit Cross-over-Programm. Mit Charme, Witz und Bühnenpräsenz begeisterten die Vier mit ihrer unkonventionellen Mischung, die eine Botschaft aussendet: Musik macht Spaß. Und dabei wird weder zwischen U und E unterschieden, noch zwischen Stilepochen oder Genres. Auf die übliche Handhabung der virtuos beherrschten Instrumente beschränkt man sich schon gar nicht, wenn es darum geht, sämtliche Facetten der Liebe in Klängen zu beschreiben. Soll das Instrumentarium barock klingen, schiebt die Pianistin Folien unter die Saiten des Flügels und baut sich so ein Cembalo. Und Streichinstrumente eignen sich auch für Percussion. Weitere Klangfarben bringen Akkordeon, Bandoneon, Melodika und zwei herzzerreißend singende Sägen.

Zudem sind bei Salut Salon alle gut bei Stimme und singen Volkslieder, Popsongs oder eigene Kompositionen in aparten Arrangements. Frech, verrückt und verspielt präsentierten sie sich an diesem Abend, an dem nur ein einziger Mann mitwirken durfte: Oskar. Die Handpuppe gehört zum Ensemble und mischt hin und wieder mit, am Geigenbogen oder auf dem Kinderklavier. Das war ein wundervoller und witziger Abend, der durchaus seine besinnlichen und melancholischen Momente hatte. Doch zumeist spritzig und vital, vor allem zum abschließenden Medley aus Liebessongs, die im Sekundentakt wechselten.