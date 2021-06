Holocaust-Überlebender : „Hitlerjunge Salomon“ spricht zu Realschülern in Leverkusen

Leverkusen kennt Sally Perel bereits, etwa von einer Lesung an der Marienschule 2019. In der Realschule am Stadtpark wurde er digital zugeschaltet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Nazis töteten seine Eltern und seine Schwester. Sally Perel (96) mahnte Leverkusener Jugendliche, ähnliches Leid zu verhindern.

Von Monika Klein

Als „Hitlerjunge Salomon“ ist er vielen bekannt. Auch die meisten Schüler der Zehnerklassen in der Realschule am Stadtpark hatten sich im Vorfeld den bewegenden Film von 1990 über das Schicksal eines jüdischen Jungen angesehen. Seine Eltern und die Schwester sind von den Nazis ermordet worden. Er überlebte durch eine Notlüge, indem er sich glaubhaft als „Volksdeutscher“ Josef ausgab. Sally Perel lebt in Tel Aviv und wird trotz seiner 96 Jahre nicht müde, jungen Menschen als Zeitzeuge seine abenteuerliche Odyssee zu erzählen. Und sie vor allem zu ermahnen, selbst wachsam zu bleiben und aktiv Anteil zu nehmen am öffentlichen Leben – zum Schutz der Demokratie.

Am Mittwoch war er zu Gast in der Leverkusener Realschule, allerdings nur virtuell im Videochat, wo sich auch die Schüler der Zehnerklassen zugeschaltet hatten. Moderiert wurde dieser Vortrag mit anschließender Fragerunde von Konrektorin Beate Schmitt und Geschichtslehrerin Christina Bese. Diese hatte die Begegnung – als Projekt gegen das Vergessen gefördert von der Konrad-Adenauer-Stiftung – eingefädelt.

Info Unterwegs als Botschafter des Friedens Sally Perel ist 96 Jahre und einer der letzten Zeitzeugen des Holocaust. In Leverkusen und Leichlingen war er in mehreren Schulen als Botschafter des Friedens zu Gast. Seine Geschichte schrieb er in seinem Buch „Ich war Hitlerjunge Salomon“ nieder, das 1992 erstmals in deutscher Sprache erschien. Film Bereits 1990 wurde darauf basierend der Spielfilm „Hitlerjunge Salomon“ verfilmt, in den Sprachen Deutsch, Russisch, Polnisch und Hebräisch. Marco Hofschneider spielt darin die Rolle von Sally/Josef.

In diesem Format ließ sich die knisternde Stille, die normalerweise bei seinen Schulbesuchen herrscht, nicht wirklich spüren, sondern allenfalls von den Gesichtern ablesen. „Ich war oft in Deutschland, auch in Leverkusen“, erzählte Sally Perel. Viele Schüler hätten ihn am Ende um Verzeihung gebeten, was ihn sehr bewegte. Er antworte stets: „Ich habe der deutschen Jugend nichts zu verzeihen. Ihr seid auf keinen Fall schuldig für diese Verbrechen. Aber ihr werdet euch schuldig machen, wenn so etwas wieder passiert.“ Jeder müsse dazu beitragen, Neonazismus zu verhindern, „durch Aufklärung der Wahrheit“.

Bevor er sich den Fragen der Jugendlichen stellte, erzählte Perel ganz in Ruhe seine persönliche Geschichte, geboren als Sohn eines Rabbiners in Peine. Als er zehn Jahre alt war zerstörten Nazis das Geschäft seiner Familie, die nach Osten flüchtete. Als die Wehrmacht polnisches Gebiet erreichte, schickten die Eltern Sally und seinen Bruder – den er später als Überlebenden von Dachau wieder traf – in die Sowjetunion.

„Du sollst leben!“, waren die letzten Worte seiner Mutter. Daran erinnerte sich Sally blitzartig, als er sich bei der Festnahme durch deutsche Soldaten überzeugend als Josef Periell ausgab. Er wurde als Dolmetscher eingesetzt, dann schickte man ihn für dreieinhalb Jahre in die Braunschweiger Hitlerjugend-Schule, wo ihm das Nazi-Gedankengut so „ins Gehirn eingetropft“ wurde, dass er heute feststellt: „Ich hörte auf eine Rolle zu spielen.“ Zu Kriegsende sogar an der Front.

Nach Befreiung und Übersiedlung nach Israel habe er 40 Jahre lang geschwiegen und alle Energie auf das neue Leben verwandt. Losgelassen hat es ihn nie, deswegen schrieb er schließlich sein Buch, „als Selbsttherapie.“ Eine Notlüge habe ihm damals das Leben gerettet und dabei habe er sich geschworen: Wenn ich das überlebe, werde ich Botschafter des Friedens.