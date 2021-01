Entsorgung in Leverkusen : Sack ade: 2022 könnte gelbe Tonne kommen

Leverkusen Der Gelbe Sack – anfällig für Reißen und das starke Interesse von Ratten – könnte in Großwohnanlagen ab 20 Personen in Leverkusen bald ausgedient haben. Die Stadt möchte bei großen Mietshäusern auf Tonnen umsteigen.

Dieser Neujahrsgruß aus der Kopernikusstraße ist von der unschönen Art. Denn auf Fotos, die Anwohner an unsere Redaktion schickten, sind überquellende Mülleimer und daneben abgestellter Abfall zu sehen, aufgenommen am Neujahrstag. „Wir sagen Danke… mal wieder geht ein Jahr zu Ende mit stilvollen Arrangements, wohltuenden Geruchsorgien und entzückenden Kleintieransammlungen“, merken die Anwohner ironisch zu den Müllbergen an. Die Avea hat am 2. Januar die Tonnen an der Straße geleert. „Die Mitarbeiter der Abfuhr haben keine schwere Überfüllung oder Auffälligkeiten gemeldet“, berichtet eine Avea-Sprecherin.