Grüne Kreisvorsitzende aus Opladen : „Rupy“ David nimmt Kurs auf den Landtag

Leverkusen Die 33-jährige Opladenerin und Kreisvorsitzende der Grünen hat Listenplatz 39. Ab etwa 20 Prozent Stimmenanteil der Grünen könnte sie in den Landtag einziehen.

Die Grünen laufen sich warm für die Landtagswahl am 15. Mai. Die Landespartei hielt am vergangenen Wochenende online ihren Landesparteitag, die Landesdelegiertenkonferenz, ab. Auf dieser beschlossen sie nicht nur das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 15. Mai, sondern wählten auch die Kandidaten für die Landesliste, die mit darüber entscheidet, wer nach der Wahl in den Landtag einziehen darf.