Rundgang durch die Müllverbrennung im Chempark Leverkusen Was bleibt, sind Geruch und Erinnerung

Leverkusen · Fast zwei Jahre nach der verheerenden Explosion in der Müllverbrennung des Chemparks sind drei der vier Anlagen wieder in Betrieb. Die Kontrollen sind deutlich verschärft worden. Bei einem Rundgang über das Gelände werden bei Mitarbeitern Erinnerungen an den Tag wach, an dem sieben Menschen starben.

15.05.2023, 14:34 Uhr

Am Unglücksort: Hier befand sich vor der Explosion das Tanklager. Übrig davon ist nur noch ein penetranter Geruch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

„Manchmal“, sagt Thomas Herrmann, „sitzen wir heute hier noch zusammen und heulen.“ Die verheerende Explosion im Sommer 2021 ist längst nicht aus seinem Kopf verschwunden oder aus dem seiner jungen Kollegin, die damals noch kurz zuvor an dem Tank war, der an jenem Morgen in die Luft flog, eine schwarze Wolke über die Stadt brachte, sieben Todesopfer forderte und tiefes Leid verursachte. „Ich war nicht hier, habe weit entfernt einen Knall gehört, dachte an ein Flugzeug, das die Schallschutzmauer durchbricht“, erzählt Herrmann. „Dann klingelte mein Telefon.“