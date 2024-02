Einsatzbilanz in Leverkusen Ruhige Karnevalstage für den Ordnungsdienst

Tausende Jecken waren in Leverkusen auf den Beinen, feierten in Kneipen und im Freien. Fünf Züge rollten durch die Straßen der Stadtteile. Es blieb insgesamt weitgehend friedlich, so lautet die abschließende Einsatzbilanz des Ordnungsamtes über das lange Karnevalswochenende: „Nach dem recht ruhigen Auftakt an Weiberfastnacht war auch der Freitag ein sehr friedlicher Tag“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am 9. Februar waren 29 Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten schwerpunktmäßig in Hitdorf im Einsatz. Dort ging an dem Tag der Karnavalszug. Die Ordnungskräfte nahmen 88 Jugendschutzkontrollen vor (zum Vergleich: 2023 waren es 353), in 28 Fällen (2023: 49) mussten Alkohol oder Tabak abgegeben werden. Platzverweise wurden nicht erteilt, Ordnungswidrigkeiten wie „Wildpinkeln“ wurden nur vereinzelt festgestellt.