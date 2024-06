Projekt „Einfach Singen“ geht in Leverkusen in die nächste Runde Udo Lindenberg – klingt in Opladen vielstimmig

Sind Frauen die spontaneren Sänger? Wie dem auch sei: Die Damen jedenfalls waren in der Überzahl, als es am Freitagabend in die dritte Runde von „Einfach Singen“ ging, dem Rudelsingen der besonderen Art. Denn es geht um einen Song, der einstudiert wird, und zwar mehrstimmig. Im Scala-Club stand am Freitagabend der Hitparadenstürmer „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 auf dem Liedzettel.