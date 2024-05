Leverkusen fiebert mit Rudelgucken beim Euro-Finale der Werkself im Neulandpark

Bayer 04 ist auf der Jagd nach dem möglichen Triple. Am Mittwoch, 22. Mai, bestreitet die Werkself das Finale der Europa-League gegen Atalanta Bergamo. In der Stadt wird mitgefiebert, angefeuert – und am Ende hoffentlich gefeiert. Wer nicht daheim sein eigenes privates Public Viewing mit Familie, Freunden oder Nachbarn machen möchte, hat in der Stadt jede Menge andere Möglichkeiten, im Fan-Rudel zu gucken. So wird das Finale in zahlreichen Kneipen und Gaststätten gezeigt, die sich auf viele fröhliche Fußball-Anhänger freuen.