Wegen RRX-Baustelle zwischen Langenfeld und Leverkusen : S 6 fällt an zwei Wochenenden aus

Leverkusen/Langenfeld Die Bahn legt beim RRX-Ausbau nochmal zu. An den kommenden beiden Wochenenden gibt es wegen Arbeiten Streckensperrungen und Umleitungen.

An den verbleibenden beiden Aprilwochenenden geht es beim RRX-Ausbau so weiter: Erdbau für den Gleisausbau, Arbeiten an Schallschutzwänden, Bahnsteigen und am Rückbau des Empfangsgebäudes am Halt Leverkusen-Mitte, Vorbereitung für Erweiterung der Bauwerke an Rathenaustraße, Arbeiten für elektronisches Stellwerk, an Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik und an Energieanlagen.