Ab 15. Juli : RRX-Ausbau: Fußgängertunnel wird gesperrt

Leverkusen Die Fußgängerunterführung an der Manforter Straße wird vom 15.Juli bis zum 9. Oktober gesperrt. Grund ist der Umbau der Strecke für den Rhein-Ruhr-Express (RRX). Dabei wird die Fußgängerunterführung für ein weiteres Gleis erweitert. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

„Fußgänger können als Umleitung den Weg durch den Bahnhof, über den Willy-Brandt-Ring oder die Rathenaustraße wählen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Alternativen für Personen mit Fahrrädern, Kinderwagen, Rollstühlen oder Rollatoren stünden die Unterführungen an der Rathenaustraße nördlich des Busbahnhofs sowie am Willy-Brandt-Ring südlich der Unterführung zur Verfügung. „Die Bauarbeiten lassen sich leider nur bei gesperrter Unterführung durchführen, damit Fußgänger nicht durch Baugeräte gefährdet werden“, erklärt Artur Wiatowski, Teilprojektleiter für den Bauabschnitt Leverkusen. „Deshalb wollen wir so schnell wie möglich bauen, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“. Die Sperrung der Unterführung nicht in zeitlichen Abschnitten, sondern in einem Block bewirke, dass die Passage schon früher wieder geöffnet werden könne.